Almanya: İran'la Yaşanan Gerilim Müzakereyle Çözülmeli

BERLİN, 4 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'la devam eden gerginliğe "müzakere yoluyla çözüm" bulunması çağrısında bulundu.

Wadephul pazar günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın müzakere yoluyla bir çözümü desteklediğini vurgulayan Wadephul, görüşmede İran'dan nükleer silah programından vazgeçmesini ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını talep ettiğini belirtti.

Wadephul ayrıca, ABD'nin yakın bir müttefiki olarak Almanya'nın Washington ile aynı stratejik hedefleri paylaştığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua