Almanya, İHA Tespitinin Ardından Casusluk Şüphesini Araştırıyor

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde tespit edilen çok sayıda insansız hava aracı, 'casusluk ve sabotaj' şüphesiyle araştırılıyor. Eyaletin İçişleri Bakanı, bu durumu potansiyel bir gözetleme operasyonu olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Almanya, Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde dün gece çok sayıda insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesinin ardından "casusluk ve sabotaj" şüphesini araştırıyor.

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalet üzerinde dün gece uçuş yapan çok sayıda İHA tespit edildiği, bunun "potansiyel gözetleme operasyonu" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Eyaletin İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack ise "Schleswig-Holstein'daki her türlü casusluk ve sabotaj şüphesini kesinlikle araştırıyoruz ve bu alanda son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yetkililer, söz konusu İHA'ların sayısı ve konumları hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Avrupa'da artan dron ve siber tehditleri gündemde

Güvenlik güçlerinin diğer eyaletlerle koordinasyon halinde dron savunma önlemlerini güçlendirdiği kaydedildi.

Danimarka'da Aalborg Havalimanı ve diğer havalimanlarında dronların görülmesi, son dönemde Avrupa'da artan dron ve siber tehditleri gündeme taşıdı.

Dronlar, özellikle kritik altyapı olan havalimanlarında uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, 22 Eylül'de yaşanan olayı "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, bunun sistematik bir risk olduğuna dikkati çekmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka, 1-2 Ekim'de AB zirvesi ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

