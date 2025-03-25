Almanya Federal Meclisi Yeni Döneme Sert Tartışmalarla Başladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da yeni dönem sert tartışmalarla başladı. Almanya'da 21'inci Dönem Federal Meclis (Bundestag), seçimlerden 30 gün sonra ilk kez toplandı. Sert tartışmalarla başlayan yeni yasama dönemin ilk oturumunu Sol partili Groger Gys yönetti.

Almanya'da 21. Dönem Federal Meclis (Bundestag), seçimlerden 30 gün sonra ilk kez toplandı. Birlik,dayanışma mesajlarını verildliği ilk oturumda sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin sunduğu "Meclis içtüzüğü'nde değişiklik yapılmasını ve en yaşlı milletvekilinin "Alterspräsident" (Geçici Meclis Başkanı) olması gerektiğine yönelik önerisi" gerginlik yarattı.

Ancak mevcut düzenlemeye göre, en uzun süre görev yapmış milletvekili bu görevi üstleniyor. Bu kurala göre oturumu, Sol Parti'den (Die Linke) Gregor Gysi yönetti.

Tartışmaların ardından Gregor Gysi, oturumun açılış konuşmasını yaptı ve farklılıkların demokrasi içindeki değerine vurgu yaparak, birleştirici mesajlar verdi.

Almanya'nın Sol Parti siyasetçilerinden Gregor Gysi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki çatışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gysi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Gysi, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sağlanabilecek bir ateşkesin, Ukrayna'nın aleyhine sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğini, bu nedenle Avrupa inisiyatifiyle bir barış anlaşmasının daha faydalı olacağını dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Gysi, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kendi devletlerinde güvenli bir şekilde yaşama hakları olduğunu vurguladı.