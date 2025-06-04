Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Mecliste Filistin Protestosuyla Karşılaştı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, mecliste Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.

Wadephul ve Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Almanya Meclisi Başkanı Julia Klöckner başkanlığında milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Wadephul, Gazze'deki duruma ilişkin bir soruya cevap verdiği sırada seyirci tribünde bulunan bir kadın, "Elinizde kan var" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Protestocu kadın, meclisin güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

Öte yandan Sol Parti Milletvekili Cansın Köktürk de "Filistin" yazılı tişört giydiği için Klöckner'in talimatıyla genel kurul salonundan çıkmak zorunda kaldı.