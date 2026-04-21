Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan İran'a müzakere çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a "savaşı sona erdirmek için ABD ile yapıcı müzakerelere girmesi ve bu hafta planlanan görüşmeler için Pakistan'a heyet göndermesi" çağrısında bulundu.

Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Wadephul, AB üyelerinin savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve çatışmaya diplomatik çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklediğini söyledi.

Wadephul, "ABD görüşme teklifinde bulundu ve üçüncü ülkeler ikinci tur müzakereleri kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İran'ı İslamabad'a gelmeye ve ABD ile yapıcı müzakerelere girmeye çağırıyoruz. Bildiğimiz gibi, ABD Başkan Yardımcısı İslamabad'a gitmeye hazır. İran, kendi halkının iyiliği için bu uzanan eli kabul etmeli." dedi.

Dışişleri Bakanı Wadephul ayrıca İran'a, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini engellemekten kaçınması ve küresel enerji nakliyesi için hayati önem taşıyan bu su yolunda serbest ve güvenli geçişin yeniden sağlanmasına izin vermesi çağrısını yineledi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
500

