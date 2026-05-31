Almanya: İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ilerlemesi büyük endişe kaynağı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerlemesinin büyük endişe kaynağı olduğunu belirterek tüm tarafları ateşkese dönmeye çağırdı.

Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları için bulunduğu ABD'de yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerlemesi büyük endişe kaynağı." ifadesini kullandı.

Tüm tarafları acilen çatışmaları durdurmaya ve mutabık kalınan ateşkese geri dönmeye çağıran Alman Dışişleri Bakanı, İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonda sivilleri ve sivil altyapıyı korumak zorunda olduğunu vurguladı.

Wadephul, ülkenin istikrarı için Lübnan devletinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun için Lübnan hükümetinin de Hizbullah'a karşı kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 412'ye ulaştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
