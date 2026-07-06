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Almanya, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme masraflarının İran'dan talep edilebileceğini bildirdi

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi masraflarının İran'dan talep edilebileceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesinin masraflarının İran'dan talep edilebileceğini söyledi.

Bakan Johann Wadephul, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarla bu mayınları temizlersek, şu an için bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyi düşünmüyoruz. Ancak temelde bu haklı bir talep olur ve İran, bunun masraflarını karşılamak zorunda kalır." dedi.

Wadephul, böylece İran'ın yol açtığı bir zararı gidermiş olacağını belirtti.

"Mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak için Tahran'a bir teklifte bulunmak gerekiyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Wadephul, İran'ın uluslararası deniz yolunu hukuka aykırı şekilde "mayınladığını" savunarak, bu nedenle Tahran'a hiçbir şey teklif etmelerine gerek olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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