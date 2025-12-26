Almanya Dijital İşler Bakanı çocuklar için sosyal medya yasağı tartışmalarını destekliyor

Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger, çocuklar için sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusuna açık olduğunu söyledi.

Alman Basın Ajansına (DPA) konuşan Wildberger, Avustralya'daki uygulamaya benzer bir yasağı desteklediğini belirterek, sosyal medyanın gençlerin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Wildberger, "Yaş sınırlamaları konusunun fazlasıyla haklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konunun bilimsel olarak tartışılması gerektiğini vurgulayan Wildberger, doğru yaş sınırının belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Almanya'da hükümet tarafından kurulan "Dijital Dünyada Çocuk ve Genç Koruma" komisyonunun, gelecek yıl yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı gibi konularda öneriler sunması bekleniyor.

Tıp ve çocuk koruma alanlarından uzmanların da aralarında bulunduğu bilim insanları, gelecek yıl düzenlenecek çalıştayda olası yaş sınırlarını ve okullarda cep telefonlarının yasaklanması gibi çok tartışılan konuyu ele alacak.

Avustralya'da 10 Aralık'tan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların birçok büyük sosyal medya platformunda hesap açması yasaklamıştı.