Almanya, sığınak bulma uygulaması ve 110 bin sahra yatağını içeren sivil savunma planı hazırlıyor

Almanya'nın çeşitli tehdit durumları nedeniyle sığınak bulma uygulaması ve 110 bin sahra yatağını içeren sivil savunma planı hazırladığı belirtildi.

Bild gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı sivil savunma tedbirleri için 3 yıl boyunca 10 milyar avro ayırmayı planlıyor.

Bu kapsamda akıllı telefonlar için sığınak bulma uygulaması hazırlanacak ve 1000 yeni özel müdahale aracı ile 110 bin sahra yatağı satın alınacak.

Böylece vatandaşlar, bulundukları konuma en yakın sığınağa en hızlı şekilde yönlendirilebilecek.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı bünyesinde, kriz anlarında Alman ordusu ile koordinasyonu sağlayacak yeni birim kurulacak.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı ülke genelinde standart eğitim programları hazırlanacak.

Öte yandan Almanya'daki tüm kamu sığınakları, güvenli bodrumlar ve metro istasyonları kayıt altına alınacak.

Alman Kızılhaç Başkanı Hermann Gröhe de hükümete daha hızlı hareket etmesi çağrısında bulundu.

Gröhe, yaptığı açıklamada, "Bu tür krizlere daha iyi hazırlanmazsak, acil durumda halkı yüzüstü bırakmış oluruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik risklerinin yalnızca silahlı çatışmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Gröhe, kritik altyapılara yönelik saldırıların da ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Yetkililer, sadece devlet kurumlarının değil vatandaşların da muhtemel krizlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor, ayrıca evlerde en az 10 gün yetecek kadar gıda stoku bulundurulmasını öneriyor.

Almanya'da mevcut durumda sığınak, eğitimli gönüllü ve teknik ekipman eksikliği bulunduğu belirtiliyor.