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Almanya'daki Dolandırıcılık Çetesi Türkiye'de Operasyonla Çökertildi

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Almanya'da dolandırıcılıkla elde edilen 2 milyon 850 bin euroyun bir kısmının Türkiye'ye aktarılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazıları, Hells Angels suç örgütü ile bağlantılı olarak tespit edildi.

ALMANYA'da dolandırıcılık eyleminden elde edilen 2 milyon 850 bin euronun bir kısmının Türkiye'deki banka hesaplarına aktarıldığının tespiti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alman adli makamları ile koordineli olarak yürütülen bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile 10 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin 'Hells Angels' adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve kolluk görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerin, Alman vatandaşlarını dolandırarak 46 farklı eylem üzerinden 2 milyon 850 bin euro haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı. Kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerden bazılarının, kamuoyunda 'Hells Angels' olarak bilinen suç örgütü ile ilişkili oldukları belirlendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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