Almanya'da yedek askerlikte yaş sınırının 70'e çıkarılması önerildi

Almanya'da Yedek Subaylar Birliği Başkanı Bastian Ernst, yedek subaylar için emeklilik yaşının 65'ten 70'e çıkarılmasını önerdi.

Ernst, basın ajansı RedaktionsNetzwerk'e (RND) yaptığı açıklamada, ülkenin savunma kapasitesinin artırılması için yedek subaylar için emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Çalışanların emekli olma yaşının da artırıldığına dikkati çeken Ernst, "Yedek subaylar için emeklilik yaş sınırını 65'ten 70'e çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Çalışan insanların daha uzun süre formda kaldığını savunan Ernst, "Hayat ve mesleki deneyime sahip bu insanların kaynaklarını boşa harcamamalıyız. Eğer genç insan eksikliğinden yakınıyorsak, yaş piramidinin diğer ucuna da odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ordusu, 2035 yılına kadar en az 260 bin aktif, 200 bin yedek asker hedefine ulaşmak istiyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
