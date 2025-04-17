Almanya'da Yabancı Düşmanlığı Şüphesiyle Soruşturma Başlatıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Tuttlingen şehrinde 43 yaşındaki bir Almanın, şubat ayında Suriyeli bir kişiyi gaz basınçlı tabancayla yaralaması olayında, zanlı hakkında "yabancı düşmanlığı içeren eylem" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Stuttgart Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Devlet Güvenlik Birimi (Staatsschutz) tarafından yapılan açıklamada, olayın "yabancı düşmanlığı içeren bir eylem" olduğu gerekçesiyle kendileri tarafından devralındığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının 8 Şubat akşamı Tuttlingen'de sokaktan tesadüfen geçen 39 yaşındaki Suriye uyruklu bir erkeğe yabancı olup olmadığını sorduğu, "evet" yanıtı aldıktan sonra ise gaz basınçlı tabancayla hedef gözetip birkaç kez ateş ederek yaraladığı ifade edildi.

Mağdurun yüzü ve vücudunun üst kısmından yaralanarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Polise intikal eden olay sonucu geçen hafta gözaltına alınan şüphelinin evinde gaz basınçlı silah ve mühimmat ele geçirildi.