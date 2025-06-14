Almanya'da Yaban Domuzunda Afrika Domuz Vebası Tespit Edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Olpe bölgesindeki Kirchhundem beldesinde ölü bulunan yaban domuzunda Afrika domuz vebasına rastlandığı aktarıldı.

Kuzey Ren- Vestfalya Tarım ve Tüketici Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kirchhundem yakınlarındaki ormanda dün bir avcının ölü yaban domuzu bulduğu bildirildi.

Vestfalya Kimya ve Veterinerlik Dairesince yapılan ilk incelemede ölmüş yaban domuzunda Afrika domuz vebası tespit edildiği, Friedrich-Loeffler Enstitüsü'ndeki incelemenin de bu bulguyu doğruladığı belirtildi.

Afrika domuz vebasının insanlar, diğer evcil ve çiftlik hayvan türleri için zararsız, domuzlar için neredeyse her zaman ölümcül olduğu kaydedildi.

Kuzey Ren Vestfalya Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı Silke Gorissen, öncelikli hedefin Afrika domuzu vebasının yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayarak, buna ilişkin önlemlerin alındığını ifade etti.

Gorissen, domuz çiftlikleri işletmecilerine, hayvanları korumak için güvenlik önlemlerine özellikle dikkat etmeleri çağrısında bulundu.