Almanya'da Yaban Domuzunda Afrika Domuz Vebası Tespit Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Kirchhundem beldesinde bir avcı tarafından ölü bulunan yaban domuzunda Afrika domuz vebası bulundu. Tarım Bakanı, vebanının yayılmasını önlemek için önlemler alındığını bildirdi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Olpe bölgesindeki Kirchhundem beldesinde ölü bulunan yaban domuzunda Afrika domuz vebasına rastlandığı aktarıldı.

Kuzey Ren- Vestfalya Tarım ve Tüketici Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kirchhundem yakınlarındaki ormanda dün bir avcının ölü yaban domuzu bulduğu bildirildi.

Vestfalya Kimya ve Veterinerlik Dairesince yapılan ilk incelemede ölmüş yaban domuzunda Afrika domuz vebası tespit edildiği, Friedrich-Loeffler Enstitüsü'ndeki incelemenin de bu bulguyu doğruladığı belirtildi.

Afrika domuz vebasının insanlar, diğer evcil ve çiftlik hayvan türleri için zararsız, domuzlar için neredeyse her zaman ölümcül olduğu kaydedildi.

Kuzey Ren Vestfalya Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı Silke Gorissen, öncelikli hedefin Afrika domuzu vebasının yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayarak, buna ilişkin önlemlerin alındığını ifade etti.

Gorissen, domuz çiftlikleri işletmecilerine, hayvanları korumak için güvenlik önlemlerine özellikle dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Kritik isimler katıldı
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm durumuna geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş

İsrail'in İran'a saldırısının perde arkası ortaya çıktı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.