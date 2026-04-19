Almanya'da Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne saldırı

Witten kentinde Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Burak Bilal, olayın ardından polis incelemesi başlatıldığını ve derneklerinin siyasi bir faaliyet içinde olmadığını vurguladı.

Almanya'nın Witten kentinde faaliyet gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı yapıldığı bildirildi.

Dernek Başkanı Burak Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.00'de iki kişinin dernek binasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Derneğin dışarıdan bütün camlarını kırıp içeriye girmişler. İçeride bayağı hasar var." diyen Bilal, olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığını ifade etti.

Bilal, derneklerinin herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmadığını vurgulayarak, "Kendi halimizde faaliyet gösteren bir derneğiz. Bu nedenle yaşanan olay bize şüpheli geliyor." dedi.

Saldırıya ilişkin kamera görüntülerine de değinen Bilal, "Görüntülerde iki kişi görülüyor. Yaklaşık 30 yaşlarında iki şahıs. Biri dışarıda köpekle bekliyor, diğeri içeri girip çıkıyor. Oldukça rahat hareket ediyorlar." diye konuştu.

Bilal, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
