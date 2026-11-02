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Almanya'da Sol Parti milletvekillerinin e-postalarına 20 binden fazla ileti geldi

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Almanya'da Federal Meclis'teki Sol Parti milletvekillerinin e-posta kutularına 20 binden fazla ileti gönderildiği bildirildi. Diğer partilerin etkilenmediği saldırıda gecikmeler yaşandı, Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi devreye sokuldu.

Almanya'da Federal Meclis'teki (Bundestag) Sol Parti milletvekillerinin elektronik posta kutularına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Sol Parti milletvekili Ina Latendorf, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, Sol Parti meclis grubunun her üyesinin elektronik posta kutusuna dünyanın dört bir yanından, farklı dillerde ve çok farklı elektronik posta adreslerinden 20 binden fazla ileti gönderildiğini söyledi.

"Elektronik posta kutularına her dakika, hatta her saniye yenileri geliyor." diyen Latendorf, meclisteki diğer partilerin milletvekillerinin bundan etkilenmediğini kaydetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Meclis'teki Sol Parti milletvekillerinin siber saldırının hedefi olduğu ve elektronik posta kutularının iletilerle dolduğu ifade edildi.

Haberde, Federal Meclis'in elektronik trafiğinde, sunucuların yeterli kapasiteye sahip olması nedeniyle sadece gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Saldırıdan etkilenen milletvekillerine elektronik postalarını nasıl filtreleyeceklerine ilişkin kullanım kılavuzu verildiği belirtilen haberde, Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesinin (BSI) devreye sokulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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