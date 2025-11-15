Almanya'da Sol Parti, Filistin Dayanışma Hareketlerine Yönelik Baskılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti (Die Linke), ülkedeki Filistin'e destek veren dayanışma hareketlerine yönelik baskıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, Berlin'de düzenlenen parti kongresinde açıklamalarda bulundu.

" Filistin'e destek veren hareketlere yönelik baskılar sona ermeli." diyen Schwerdtner, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı, ancak İsrail ve Filistin'deki Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkıyla el ele gidebilir." ifadesini kullandı.

Schwerdtner ayrıca, partisine, Filistin konusunda "ayağa kalkmaları" çağrısında bulundu.

Ülkedeki İsrail karşıtı ve Filistin'e destek gösterilerinde göstericilerin baskı altına ya da gözaltına alınması ve polislerin göstericilere uyguladığı orantısız güç bazı çevrelerce eleştiriliyor.