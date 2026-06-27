Almanya'da 41,3 Derece ile Tarihi Sıcaklık Rekoru Kırıldı

BERLİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgası sırasında 41,3 santigrat derece ile tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Alman Haber Ajansı (DPA)'nın Alman Meteoroloji Kurumu verilerine dayandırdığı haberine göre, ön veri niteliğindeki ölçüm cuma günü yerel saatle 17.00'de ülkenin güneybatısındaki Saarland eyaletine bağlı Saarbrücken-Burbach kentinde kaydedildi.

Bir önceki sıcaklık rekoru, 25 Temmuz 2019'da ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 41,2 santigrat derece olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Xinhua