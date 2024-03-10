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Almanya'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

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Müslümanların yoğun yaşadığı Almanya'da, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Köln'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı öncesinde DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey vaaz verdi. Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, mübarek ramazan ayının İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi için dua etti. DİTİB Genel Başkanı Kuzey, 11 ayın sultanı ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Kuzey, mesajında, 'Ramazan ayı, irademizi terbiye eden, bireysel ve toplumsal duyarlılığımızı güçlendiren, beraberinde getirdiği güzel öğretilerle yaşantımızı güzelleştiren bir rahmet mevsimidir. Ramazan her zaman hoş gelir. Yüce Rabbimizden temennimiz bizleri de hoş bulması, hayatımızı hoş kılması ve bizlerden hoş ayrılmasıdır.' ifadelerini kullandı. Ramazan ayında manevi duyguların yoğun olarak yaşandığını dile getiren Kuzey, şunları kaydetti: 'Orucu sadece midemizle değil, elimizle, ayağımızla, gözümüzle kulağımızla da tutmaya çalışırız. Dilimizi yalandan, gıybet ve iftiradan; gözümüzü harama bakmaktan, ellerimizi günaha uzatmaktan, ayaklarımızı yanlışa sapmaktan muhafaza etmek için uğraşırız. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza indirmeyi amaçlarız. Gerek bireysel okumalarla gerekse camilerde topluca yapılan mukabele programlarına katılarak yaratıcımızla iletişim kurarız. Zamanın kıymetini belki de saate en çok baktığımız bu ayda anlarız. Acıksak da susasak da Rabbimize verdiğimiz sözü unutmaz, ekmeğin ve suyun rabbi olan yüce Allah'a teslimiyetimizin gereğini yerine getiririz.'

Müslümanların yoğun yaşadığı Almanya'da, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Köln'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı öncesinde DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey vaaz verdi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, mübarek ramazan ayının İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi için dua etti.

DİTİB Genel Başkanı Kuzey, 11 ayın sultanı ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Kuzey, mesajında, "Ramazan ayı, irademizi terbiye eden, bireysel ve toplumsal duyarlılığımızı güçlendiren, beraberinde getirdiği güzel öğretilerle yaşantımızı güzelleştiren bir rahmet mevsimidir. Ramazan her zaman hoş gelir. Yüce Rabbimizden temennimiz bizleri de hoş bulması, hayatımızı hoş kılması ve bizlerden hoş ayrılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında manevi duyguların yoğun olarak yaşandığını dile getiren Kuzey, şunları kaydetti:

"Orucu sadece midemizle değil, elimizle, ayağımızla, gözümüzle kulağımızla da tutmaya çalışırız. Dilimizi yalandan, gıybet ve iftiradan; gözümüzü harama bakmaktan, ellerimizi günaha uzatmaktan, ayaklarımızı yanlışa sapmaktan muhafaza etmek için uğraşırız. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza indirmeyi amaçlarız. Gerek bireysel okumalarla gerekse camilerde topluca yapılan mukabele programlarına katılarak yaratıcımızla iletişim kurarız. Zamanın kıymetini belki de saate en çok baktığımız bu ayda anlarız. Acıksak da susasak da Rabbimize verdiğimiz sözü unutmaz, ekmeğin ve suyun rabbi olan yüce Allah'a teslimiyetimizin gereğini yerine getiririz."

Kaynak: AA / Güncel

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