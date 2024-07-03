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Almanya'da kaşar peyniri çalan polis memuru meslekten atıldı

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Almanya'da bir polis memuru, devrilen kamyondan yaklaşık 180 kilogram kaşar peyniri çaldığı iddiasıyla meslekten atıldı. Mahkeme, polis memurunun temyiz başvurusunu reddederek işten çıkarılma kararını onayladı.

Almanya'da bir polis memuru, devrilen kamyondan yaklaşık 180 kilogram kaşar peyniri çaldığı iddiasıyla meslekten atıldı.

KAZA YAPAN ARAÇTAKİ PEYNİRLERİ ALDI

Mahkemeden yapılan açıklamada, bir kaza mahallinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen memurun "Polis minibüsünü hasarlı kamyona yaklaştırdığı, sürgülü yan kapısını açtığı ve orada çalışan bir hurdacılık şirketi çalışanından soğutuculu konteynerden birkaç hasarsız peynir paketini kendisine vermesini istediği" belirtildi. Polis memurunun, her biri 20 kilogram ağırlığında olan 9 paket peynir çaldığı öne sürüldü.

"PEYNİRLERİ ÇÖP OLMAKTAN KURTARDIM"

Söz konusu polis memuru ise kaza sonrası kamyonun soğutma sisteminde bozulma nedeniyle peynirin neredeyse hiçbir değeri olmadığını ve onu "çöp" olmaktan kurtarmak istediğini belirtti.

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"KAŞAR PEYNİRİ YEMİYORUM" SAVUNMASI

Polis memurunun peynir paketlerinin bir kısmını polis merkezine götürdüğü, bir kısmını da kendisi, arkadaşları ve yakınları için sakladığı iddia edildi. İşine son verilen polis memuru ayrıca kendisinin kaşar peyniri yemediğini de ifade etti.

"ÜLKENİN İTİBARINA CİDDİ ZARAR VERDİ"

Rheinland-Pfalz Yüksek İdare Mahkemesi hakimi ise polis memurunun üniformalı ve beylik silahıyla görev başındayken hırsızlık yaptığını ifade ederek, memurun "Bu davranışıyla ülkenin polis teşkilatının itibarına ciddi zarar verdiğini" belirtti.
Mahkeme kararında, peynirin nispeten düşük değerli olmasının önemsiz olduğu ifade edilerek, kaza mahallinde hırsızlığı önlemenin polis memurunun görevi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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