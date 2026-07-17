Almanya'da aşırı sağcı NSU terör örgütü destekçisi Susann Eminger'e 2 yıl hapis cezası

Almanya'da Susann Eminger adlı Alman kadın, 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dresden'deki Yüksek Eyalet Mahkemesi 45 yaşındaki Eminger'i üç ayrı olayda terör örgütünü desteklemekten ve bir olayda silahla gasp suçuna yardım etmekten suçlu buldu.

Mahkeme, sanık hakkında verilen 2 yıllık hapis cezasını erteledi.

Federal Başsavcılık, NSU üyesi Beate Zschaepe'ye kimlik ve sağlık sigortası kartını vermek, ayrıca örgütün 2011'de gerçekleştirdiği son banka soygununda kullanılan karavanın kiralanmasına yardımcı olmakla suçladığı Susann Eminger için 4 yıl hapis cezası talep etmişti.

Eminger duruşma boyunca ifade vermeyi reddetmişti.

Susann Eminger'in eşi Andre Eminger de 2018 yılında NSU'ya destek verdiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de ortaya çıkmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ila 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

NSU terör örgütünü ve karanlık bağlantılarını aydınlatmak için Federal Meclis'te ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş ancak kuşkular burada yapılan araştırmalarla da giderilememişti.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.