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Almanya'da Noel Pazarında Araba Saldırısı: 1 Ölü, Veryardım Edildi

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişi, Noel pazarındaki insanların üzerine araba sürdü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Sürücü tutuklanırken, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

(ANKARA) - Almanya'da bir kişi, Noel pazarındaki bulunanların üzerine araba sürdü. Bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Araç sürücüsü tutuklandı.

Alman yayın kuruluşu MDR'ye göre Magdeburg'daki olayda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. MDR'nin bir hükümet sözcüsüne dayandırarak verdiği haberde, şüpheli araç sürücüsü tutuklandığı belirtildi. Yerel yetkililere göre "kapsamlı bir  operasyon" devam ediyor ve pazar kapatıldı.

Berlin'in batısında yer alan Magdeburg, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olup yaklaşık 240.000 kişilik bir nüfusa sahip.

Almanya'da Noel Pazarında Araba Saldırısı: 1 Ölü, Veryardım Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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