Almanya'da Noel Pazarında Araba Saldırısı: 1 Ölü, Veryardım Edildi

(ANKARA) - Almanya'da bir kişi, Noel pazarındaki bulunanların üzerine araba sürdü. Bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Araç sürücüsü tutuklandı.

Alman yayın kuruluşu MDR'ye göre Magdeburg'daki olayda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. MDR'nin bir hükümet sözcüsüne dayandırarak verdiği haberde, şüpheli araç sürücüsü tutuklandığı belirtildi. Yerel yetkililere göre "kapsamlı bir operasyon" devam ediyor ve pazar kapatıldı.

Berlin'in batısında yer alan Magdeburg, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olup yaklaşık 240.000 kişilik bir nüfusa sahip.