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Almanya'da Noel Pazarı Saldırısı Sonrası Güvenlik Tartışmaları

Almanya'da Noel Pazarı Saldırısı Sonrası Güvenlik Tartışmaları
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışılıyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, güvenlik ve istihbarat yapısında değişiklik ihtiyacını gündeme getirdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazar alanına yapılan araçlı saldırının ardından güvenlik önlemleri tartışma yarattı.

Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen'in 20 Aralık'ta Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına düzenlediği araçlı saldırıda beş kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından alınan önlemlerin yetersizliği, Alman güvenlik ve istihbarat yapısında köklü değişiklikler yapılması gerektiği yönündeki çağrıları yeniden gündeme getirdi.

Magdeburg Noel pazarı saldırısı, Almanya'nın terörle mücadele ve kamu güvenliği politikalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı. King's College London'da terör uzmanı olarak görev yapan Peter Neumann, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Noel pazarındaki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirterek, güvenlik önlemlerindeki eksiklikleri ve istihbarat servislerinin zafiyetini eleştirdi.

Önlenen saldırıların yüzde 80 ila 90'ının ABD gibi yabancı istihbarat servislerinden gelen bilgiler sayesinde gerçekleştiğini belirten Neumann, Almanya'nın küresel güvenlik çabalarına daha fazla katkıda bulunması ve vatandaşların yaptığı ihbarların daha ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik uzmanı Christian Schneider ise ZDF televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Mevcut güvenlik konsepti standartlara uygun olsaydı, saldırı engellenebilirdi" dedi.

Saksonya Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanlığı da saldırının ardından Magdeburg şehri ve emniyeti hakkında güvenlik önlemlerinde herhangi bir ihmal olup olmadığının tespiti için savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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