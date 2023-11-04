Almanya'da Neonazilerin kundakladığı evde ölen 2 Türk Samsun'da anıldı

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde Neonazilerin kundakladığı evde yaşamını yitiren Bahide ve Yeliz Arslan, mezarları başında anıldı.

Mölln kentinde 31 yıl önce Neonaziler tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Bahide ve Yeliz Arslan için Samsun'un Çarşamba ilçesindeki mezarları başında anma töreni düzenlendi.

Hamburg Türk Basın Birliğince düzenlenen anma programında dua edildi.

Mölln'de, 23 Kasım 1992'de kundaklama sonucu Bahide Arslan ile torunları Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz hayatını kaybetmiş, çıkan yangında 9 kişi de yaralanmıştı. Olayların ardından yargılanan iki Neonazi'den biri yaşı küçük olduğu için 7,5 yıl, diğeri 15 yıl hapis cezalarının ardından serbest kalmıştı.

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