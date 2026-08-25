Almanya'da Ukrayna kargo uçağına dronlu saldırı girişimi

Almanya'da Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik olduğu değerlendirilen saldırı girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında havalimanı yakınında bir dron ile yaklaşık 50 gram askeri nitelikte patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Kamu yayıncıları NDR, WDR ile Süddeutsche Zeitung'un (SZ) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı ortak araştırmaya göre, Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıyan bir dron bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 14 Ağustos'ta havalimanının batısındaki Sachsen-Anhalt eyaletine bağlı Saalekreis bölgesindeki Kabelsketal'de bir tarlada yeni bir dron bulundu.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekiplerinin yaptığı incelemede, dronun bulunduğu yerde yaklaşık 50 gram hekzogen (RDX) olduğu değerlendirilen yüksek patlayıcı özellikli bir madde tespit edildi.

Soruşturma, Federal Başsavcı Jens Rommel'in talimatıyla BKA tarafından yürütüldü.

Soruşturmacılar, saldırı girişiminde tek bir dron değil, birden fazla dron kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İlk dronun bulunmasının ardından havalimanına inişini iptal eden bir DHL kargo uçağı, kısa süre sonra havada bir cisimle çarpıştı ve Hannover Havalimanı'na yönlendirildi. Uçağın kuyruğunda tespit edilen hasarın kuş çarpmasından kaynaklanmadığı belirlendi.

Havalimanının kuzeyindeki Kursdorf bölgesinde de dronun kontrolünde kullanılmış olabileceği değerlendirilen anten ve elektronik parçalar bulundu, bölgede yanmış toprak ve metal parçaları tespit edildi.

Soruşturmacılar, ele geçirilen DNA örnekleri de dahil olmak üzere çeşitli izleri değerlendiriyor.

Güvenlik kaynakları, saldırı planında Rus istihbarat servislerinin rolü olabileceğini değerlendirirken ancak bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Rusya ise saldırıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi, Ukrayna'ya ait bir Antonov kargo uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıyan bir dron bulunmuştu. Olayda havalimanı geçici olarak kapatılmış ve dron üzerindeki fünyenin çalışmaması nedeniyle saldırı gerçekleşmemişti. Söz konusu uçağın, Ukrayna'ya askeri malzeme taşımacılığında kullanıldığı kaydedilmişti.

Alman makamları, olayın arkasındaki kişi veya kişilerin kimliğini ve saldırının nasıl planlandığını belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA