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Almanya'da Trafo Merkezine Füze Saldırısı

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Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Jaenschwalde kömür santrali yakınındaki trafo merkezine patlayıcı yüklü el yapımı füzelerle saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçleri cihazları imha etti, kısa süreli hat kesintisi yaşandı ancak elektrik arzı etkilenmedi, soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Jaenschwalde kömür santrali yakınındaki bir trafo merkezine, patlayıcı yüklü el yapımı füzelerle saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Maerkische Allgemeine (MAZ) gazetesinin güvenlik birimleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Brandenburg'daki Spree-Neisse ilçesinde bulunan Turnow-Preilack trafo merkezi el yapımı füzelerle hedef alındı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin, patlayıcı cihazlarla donatılmış olduğu değerlendirilen birkaç roket bulduğu ve söz konusu cihazları kontrollü şekilde imha ettiği belirtildi.

Trafo merkezinde birden fazla isabetin tespit edildiği, saldırının olası amacının ise yakındaki Jaenschwalde kömür santralinde geniş çaplı elektrik kesintisine yol açmak olduğu kaydedildi.

Bomba imha uzmanlarının olay yerinde çalışma yaptığı ve mevcut durumda herhangi bir tehlikenin bulunmadığı belirtildi.

Elektrik iletim şebekesinin işletmecisi 50Hertz, olay nedeniyle "kısa süreli bir hat kesintisi" yaşandığını ancak tüm hatların yeniden devreye alındığını ve genel elektrik arzının etkilenmediğini açıkladı.

Alman makamlarının olayın arkasındaki kişi veya kişileri belirlemek amacıyla soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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