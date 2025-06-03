Almanya'da Halkın Çoğunluğu İsrail'e Silah Tedarikinin Durdurulmasını İstiyor

Almanya'da Halkın Çoğunluğu İsrail'e Silah Tedarikinin Durdurulmasını İstiyor
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Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i, Filistin topraklarındaki ihlalleri nedeniyle İsrail'e silah tedarikinin geçici olarak askıya alınmasını talep ediyor. Tartışmalar, Alman hükümetinin silah tedarik politikası ve kamuoyunun tepkisi etrafında yoğunlaşmakta.

Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun, Filistin topraklarında uluslararası hukuku ihlal eden ve Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçen İsrail'e silah tedarikinin askıya alınmasından yana olduğunu ortaya koydu.

Insa araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i, İsrail'e silah tedarikinin geçici olarak durdurulmasını istedi.

Ankete katılanların yüzde 22'si İsrail'e silah tedarikinin durdurulmasına karşı çıkarken, yüzde 19'u da bu soruya cevap vermek istemedi.

Almanya'da, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'e silah sağlanması tartışılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul 27 Mayıs'ta Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinlikte yaptığı açıklamada İsrail'e silah tedarikini inceleyeceklerini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de aynı gün Finlandiya'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail'e silah tedarikinin Alman hükümetinin iç istişarelerinin bir konusu olduğunu söyleyerek, "Bunlar henüz sonuçlandırılmadı ve bunu önce hükümette tartışacağımızı ve daha sonra karar vereceğimizi anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Bunlar da kamuoyuna açıklanmayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Alman hükümeti, Sol Partinin soru önergesine dün verdiği yanıtta, 7 Ekim 2023'ten 13 Mayıs 2025'e kadar İsrail'e toplam değeri 485 milyon avro olan silahların nihai ihracatı için ayrı ayrı ihracat izinleri verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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