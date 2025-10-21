Almanya'da Göçmenlere Yönelik Toplu Saldırı Planı İddiası: Aşırı Sağcı Gözaltında

Almanya'da göçmenlere yönelik toplu saldırı planı yapan aşırı sağcı bir Alman'ın üç hafta önce Berlin'de gözaltına alındığı açıklandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, aşırı sağcı parti "Die Rechte"nin geçmişte Münih kentinde bölge başkanlığını da yapan Dan E'nin (31) çok sayıda göçmeni öldürmeyi planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Dan E'nin kendisine Norveçli seri katil Anders Breivik'i idol olarak aldığı, çevresindekilere çok sayıda göçmeni öldürmeyi ve ardından polisle çatışmada ölmeyi planladığını söylediği ifade edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada da Dan E'nin gözaltına alındıktan sonra şu anda bir psikiyatri hastanesinde tutulduğu bildirildi.

Bavyera doğumlu şüpheli, son yıllarda Berlin'de yaşadığı ve aşırı sağcı grup "Deutsche Jugend Voran" (Alman Gençlik İleri) ile bağlantıları olduğu kaydedildi.

Resmi rakamlara göre, neo-Naziler ve aşırı sağcılar geçen yıl Almanya'da 42 bin 788 suç işledi.

Bu saldırılar sonucunda en az 1068 kişi yaralandı.