Almanya'da gençler Merz ve hükümete 32 şehirdeki eylem öncesi açık mektup yazdı

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Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor" (Gen Z regelt) inisiyatifini oluşturan gençler, 31 Ekim 2026'da eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ülke genelinde düzenleyecekleri gösteriler öncesinde Başbakan Friedrich Merz ve Alman hükümetine taleplerini dile getiren açık bir mektup yazdı.

İnisiyatifin internet sayfasında yayımlanan mektupta, inisiyatifin öğrenciler, mesleki eğitim alanlar ve çalışan gençlerden oluştuğu belirtilerek, "Bu ülkenin geleceğiyiz ve geleceğimizi harcamanızı daha fazla seyredemeyiz. Tasarruf politikanız bizden tüm umutları alıp götürüyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta gençlerin sırtından yürütülen politikaların demokrasiye olan güveni zedelediği vurgulanarak, "Bir nesil, kendisinden yalnızca yararlanıldığını ancak hiçbir zaman desteklenmediğini gördüğünde demokrasiye olan güveni kaybeder." değerlendirmesi yer aldı.

"Artık yeter" denilerek tepkinin dile getirildiği mektupta, harabe halindeki okullar, yetersiz öğretmen kadrosu, iklim krizi, fiyat artışları, zorunlu askerlik ve askerlik muayenesi gibi konuların gençleri dinlemeden, kaygılarını ciddiye almadan, itirazlarına kulak vermeden ele alındığına işaret edildi.

Mektupta, gençleri destekleyip teşvik etmek yerine sürekli kesintiler yapıldığına dikkati çekilerek, "Politikanız geleceğimizi duvara toslatıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu yüzden 31 Ekim'de 20'den fazla şehirde barışçıl ve kararlı bir şekilde ses çıkarılarak sokaklara çıkılacağı ifade edilen mektupta, gençlerin talepleri sıralandı.

Talepler arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil bir şekilde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer aldı.

Mektupta 31 Ekim'de adalet için ve bölünmeye karşı eylemler yapılacağı kaydedildi.

İnisiyatifin sayfasında yer alan bilgilere göre, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de yer aldığı 32 şehirde gösterilerin düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA