Almanya'da Federal Meclis Başkanı Klöckner'in telefonundaki bilgiler korsanlarca ele geçirildi

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner'in, Signal mesajlaşma programındaki hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Spiegel dergisinin haberinde, Klöckner'in ülkenin en yüksek ikinci makamında olmasının yanı sıra, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme kurulu üyesi olması nedeniyle olayın son derece hassas olduğu belirtilerek, bu durumun Alman güvenlik yetkilileri arasında alarma neden olduğu ifade edildi.

Haberde, Federal Meclis Başkanı Klöckner'in, Signal mesajlaşma programı kullanıcılarını hedef alan mevcut saldırı dalgasının kurbanları arasında yer aldığı belirtildi.

Klöckner'in, Signal grup sohbeti üzerinden iletişim kurduğu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de bu grubun üyesi olduğu belirtildi.

Spiegel'in elde ettiği bilgiye göre, Federal Anayasa Koruma Dairesi (BfV) çalışanları konuyla ilgili olarak Başbakan Merz'i ziyaret ederek olay hakkında bilgilendirdi.

Klöckner'in akıllı telefonunun incelenmesinde ise herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Haberde son yıllarda Rus istihbaratının Almanya'daki siyasi partiler ve diğer hedeflere defalarca başarılı bir şekilde saldırdığı ileri sürülürken, 2015 yılında yapılan bir saldırıda Almanya Federal Meclisinden hassas verileri çalmayı başardıkları bilgisi paylaşıldı.