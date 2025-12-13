Haberler

Almanya'da CSU, diploma törenlerinde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını talep etti. Önerge, toplumsal birlikteliği artırmayı ve mültecilerin uyumuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasını talep etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, CSU'nun Münih'te düzenlediği genel kurulda, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin gençlik teşkilatı "Junge Union"ın verdiği ve diploma törenleri gibi etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın çalınmasının zorunlu olmasının istenildiği önerge kabul edildi.

Önergede, söz konusu etkinliklerde Alman Milli Marşı'nın yanında Avrupa Birliği (AB) ve Bavyera eyaletinde Bavyera marşlarının çalınmasının da zorunlu hale getirilmesi istendi.

Toplumda birlik ve beraberliğin giderek azaldığı yönünde bir izlenim olduğu belirtilen önergede, Alman Milli Marşı'nın "ulusal kimliğin, birlikteliğin ve vatanperverliğin sembolü" olduğu, "ulusu, bu ulusun tarihini, değerlerini ve gururunu temsil ettiği" ifade edildi.

Önergede, etkinliklerde marşların çalınmasının özellikle çocuklarda ve gençlerde toplumsal birliktelik hissini artıracağı, bir sonraki adımda şiddet olaylarının azalabileceği ve askerlik hizmetinin yerine getirilmesi yönünde karar alınmasına yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca, bunun mültecilerin uyumuna katkı sağlayabileceği savunulan önergede, törenlerde marşların çalınmasının, özellikle çocukların ve gençlerin topluma uyumunu düşük maliyetle ve büyük çaba gerektirmeden teşvik etmek için uygun bir imkan olduğu ifade edildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) kardeş partisi konumundaki CSU, sadece Bavyera eyaletinde teşkilatlanarak yalnız bu eyalette seçime katılıyor. CDU ise Bavyera'daki seçimlerde yer almıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
title