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Almanya'da Cezaevinden Parmaklık Keserek Firar

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Almanya'da Duisburg-Hamborn Cezaevi'nde hırsızlık suçundan tutuklu Sırp vatandaşı, hücresinin pencere parmaklığını keserek çatıdan inip kaçtı. Gizli bölmede alet sakladığı tespit edilen firarinin aranması sürüyor.

Almanya'da Duisburg-Hamborn Cezaevi'nde tutuklu bulunan 35 yaşındaki bir Sırbistan vatandaşının hücresinin pencere parmaklıklarından birini keserek firar ettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanlığının sözcüsüne dayandırdığı haberde, tutuklunun saat 03.20 sıralarında kaçtığı belirtildi.

Haberde, hırsızlık suçlamasıyla cezaevinde bulunan Sırbistan vatandaşının, cezaevinin 3. katında bulunan hücresinin iç avluya bakan penceresinin parmaklıklarından birini kestikten sonra pencereyi zorlayarak açtığı aktarıldı.

Tutuklunun buradaki dar aralıktan geçerek hücreden çıktığı belirtilen haberde, daha sonra çatıya çıkan bu kişinin, dış cepheden aşağıya inerek kaçtığı kaydedildi.

Haberde, firarın ardından yapılan incelemede tutuklunun hücresinin zemininde gizli bir bölme oluşturduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Duvarın yakınında bulunan bölmenin kontroller sırasında fark edilmediği aktarılan haberde, gizli bölmenin muhtemelen aletleri saklamak için kullanıldığı ancak aramalar sırasında bölmede herhangi bir alet bulunmadığı belirtildi.

Firari tutukluyu arama çalışmalarına devam edildiği, firarinin 1,75 metre boyunda ve zayıf olduğu, ayrıca sağ üst kolunda kadın başı şeklinde belirgin bir dövme bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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