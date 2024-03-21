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Almanya'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

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Almanya'nın Köln kentinde "21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü???????" dolayısıyla ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük kenti olan Köln'ün 6 farklı noktasında başlatılan yürüyüşe katılan binlerce kişi, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, sloganlar attı.

"Köln tavır alıyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüş ardından yapılan konuşmalarda, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Parti (AfD) politikacıları ile Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam kentinde gizlice görüşmeleri eleştirildi.

Konuşmalarda, aşırı sağcı AfD'nin eylemleri eleştirildi ve toplumun bütünlüğüne zarar veren bu partinin yasaklanması istendi.

"21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte çok sayıda polis görev aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya 21 Mart Uluslararası İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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