Haberler

Almanya'da Türk kondüktör Çalar'ın ölümüne ilişkin davada sanığa 10 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da trende biletsiz yolcu tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında sanık, 'ölümle sonuçlanan kasten yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme müebbet ve 12 yıllık talepleri reddetti.

Almanya'da trende biletsiz yolcu tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın ölümüne ilişkin davada sanık, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Zweibrücken Eyalet Mahkemesi, 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı sanığı, "ölümle sonuçlanan kasten yaralama"dan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığa "cinayet veya kasten öldürme" suçundan mahkumiyet kararı vermezken, savcılığın talep ettiği 12 yıl hapis cezasına da Çalar ailesinin avukatlarının talep ettiği müebbet hapis cezasına da hükmetmedi.

Savcılık, sanığın "ölümle sonuçlanan kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemiş, öldürme kastının ispatlanamadığını savunmuştu. Müşteki avukatları ise saldırının cinayet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Olay, şubat ayında Rheinland-Pfalz eyaletinde Landstuhl şehri yakınlarında sefer yapan bölgesel ekspres trende meydana gelmişti. Biletsiz olduğu belirtilen sanık, kimlik ibraz etmeyi reddetmesinin ardından trenden indirilmek istenince Çalar'a art arda yumruklarla saldırmış, ağır yaralanan 36 yaşındaki tren görevlisi iki gün sonra beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti. Saldırı, trenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Serkan Çalar'ın ölümü Almanya genelinde büyük yankı uyandırmış, olayın ardından toplu taşımada görev yapan personelin güvenliği ve artan şiddet olayları yeniden tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralı
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

Trump'tan gece yarısı gizemli hamle! Gerekçesi kimseyi tatmin etmedi