Almanya'da aşırı sıcaklar: Altyapı çöktü, ölümler var

Almanya'da geçen hafta sonu etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde sıcaklıklar 41 derecenin üzerine çıkarken, otoyollarda çatlaklar oluştu, tren ve tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı, bakımevlerindeki yaşlılar tahliye edildi, klimasız hastanelerde tedavi gören hastalar ise zorluk yaşadı.

Aşırı sıcaklar, şehirlerde gölgelik alanlar ve serinleme noktalarının yetersizliğini, su ve enerji altyapısının artan soğutma ihtiyacına uygun planlanmadığını ortaya koydu.

Leipzig'de eriyen derz dolguları nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, Essen'de sıcaktan zarar gören raylar yenileriyle değiştirildi.

Yangın riskinin birçok eyalette en üst seviyeye yükselmesi üzerine vatandaşlardan açık alanda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlara girmemeleri istendi.

Ülkedeki konutların büyük bölümünde, okullarda, kamu binalarında, hastanelerde ve yaşlı bakım merkezlerinde klima bulunmuyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki bir huzurevinde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Aşırı sıcaklardan bunalan 26 kişi, serinlemek amacıyla girdikleri sularda boğuldu.

Aşırı sıcak hava dalgası, Almanya'nın iklim kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı altyapısının yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Almanlar iklim konusunda hükümetten beklentilerini dile getirdi

Angelika adlı Alman vatandaş, son yıllarda sıcaklıkların belirgin şekilde arttığını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadele ve aşırı sıcaklara karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğini hala reddedenlerin bulunduğuna dikkati çeken Angelika, "Bunun ne kadar yıkıcı sonuçları olduğunu görüyoruz. Raylar sıcağa dayanamadığı için tren istasyonları kapatılıyor. Otobüsler duruyor. Hastanelerde ise tam bir felaket yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Antonia adlı Alman vatandaş ise iklim değişikliğiyle mücadelede daha kararlı adımlar atılması gerektiğini belirterek, bu süreçte vatandaşların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Aşırı sıcakların altyapıda yol açtığı sorunlara değinen Antonia, özellikle hastanelerde klima eksikliği ile demir yollarındaki aksaklıkların daha fazla yatırım gerektirdiğini söyledi.

Freund soyadlı bir Alman da aşırı sıcakların altyapıyı olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle hastaneler, huzurevleri ve şehirlerin bu koşullara göre planlanmadığını söyledi.

İnşaat ve altyapı anlayışının değiştirilmesi gerektiğini savunan Freund, yeni yol ve binaların sıcak hava koşullarına dayanıklı şekilde inşa edilmesi, kamu binalarında ise klima sistemlerinin standart hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Berlin'de yaşayan Senegalli Mustafa ise aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonunu evde geçirdiğini belirterek, Almanya'nın bu tür hava koşullarına yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi.

Şehirlerde daha fazla ağaç dikilmesi, betonlaşmanın azaltılması ve yeni yerleşim alanlarının kent merkezlerinin dışında planlanması gerektiğini savunan Mustafa, özellikle eski demir yolu altyapısının yenilenmesi için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Almanya ne sıcaklara ne de krizlere hazırlıklı

Berlin yakınlarında yaşayan Marina Herz, Almanya'nın aşırı sıcaklara ve genel olarak krizlere hazırlıklı olmadığını belirterek, toplu taşımada yaşanan aksamalar ile klima eksikliğinin önemli sorunlar arasında yer aldığını söyledi. Herz, "Her sıcak ya da soğuk hava dalgasında ülke adeta durma noktasına geliyor. Daha iyi planlama yapılmalı." dedi.

Frankfurt'tan Berlin'e gelen Melanie adlı Alman vatandaş da toplu taşıma araçlarında klima bulunmamasını eleştirerek, "Almanya gelecekte bu tür sıcaklık dalgalarına ve sıcaklıklara daha fazla hazırlıklı olmalı." ifadelerini kullandı.

Letizia adlı Alman vatandaş ise aşırı sıcak nedeniyle konser alanında çok sayıda kişinin fenalaştığını belirterek, "Her yer sıcaktan kavruluyordu. Su sebillerinin önünde uzun kuyruklar oluştu ve insanların serinleyebileceği çok az alan vardı." dedi. Letizia, şehirlerde daha fazla su istasyonu ve gölgelik alan oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Hinte adlı Alman vatandaş, sıcaklardan en çok yaşlılar ve evcil hayvanların etkilendiğini belirterek, "Köpekler bile yürümek istemedi. Serinlemek için sürekli su aradı." ifadelerini kullandı.

Yaşlı bakım merkezlerinde önlemler eleştiriliyor

Merlin adlı Alman vatandaş, Almanya'nın sıcak hava dalgalarına hazırlıklı olmadığını ifade ederek, özellikle yaşlı bakım merkezlerinde alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savundu. Aşırı sıcakta metroda uzun süre beklemek zorunda kaldığını anlatan Merlin, "38 derecede metroda adeta mahsur kaldım. Kısa sürmesi gereken duraklamalar dakikalarca sürdü. Böyle bir havada toplu taşıma bu şekilde işlememeli." dedi.

Tom Arscher adlı Alman ise soğutma sistemlerinin öncelikle hastaneler, huzurevleri ve acil barınma merkezlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Hükümete eleştiriler

Aile Hekimleri Birliği, hükümeti sıcak hava dalgalarına karşı yeterli önlem almamakla eleştirdi. Birlik Başkanı Nicola Buhlinger-Göpfarth, "Hükümet, sıcakla mücadele konusunda muayenehaneleri yüzüstü bırakıyor." dedi.

Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider ise eyaletler ve belediyelerin sıcak hava önlemleri için ayrılan 100 milyar avroluk yatırım kaynağını kullanabileceklerini söyledi. Buna karşın eyaletler ve belediyeler, mevcut kaynakların tek başına yeterli olmadığını savundu.

Çevre uzmanı Winnie Heescher de ülkenin değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi için bugünden karar alınması gerektiğini, bu adımların sonuçlarının ise ancak 10 ila 20 yıl içinde görülebileceğini belirtti.