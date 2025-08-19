Almanya'da Aşırı Sağcı Gruba Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Veri Taşıyıcı Ele Geçirildi

Almanya'nın Bremen şehrinde, aşırı sağcı 'weserems.aktion' grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, üyelerinin evlerinde çok sayıda silah ve veri taşıyıcı ele geçirildi. İçişleri Bakanı Maeurer, aşırılıkçı yapılarla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Almanya'da polis, aşırı sağcı bir grubun üyelerinin evlerinde yaptığı aramada çok sayıda silah ve veri taşıyıcı ele geçirdi.

Bremen Polisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "weserems.aktion" adını taşıyan aşırı sağcı bir grubun, geçen yılın sonundan bu yana siyasi amaçlı suç ve eylemleriyle dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, polisin, aşırı sağcı gruba üye 5 kişinin evlerine operasyon düzenlediği aktarıldı.

Aramalar sırasında çok sayıda silah ve veri taşıyıcısının ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu grubun, Bremen Anayasa Koruma Dairesi tarafından neo-Nazi ve aşırı sağcı olarak nitelendirildiği hatırlatıldı

Açıklamada, mevcut bilgilere göre grubun eylemlerinin Bremen'deki "aşırı solcu" çevreye yönelik olduğu ve onları kışkırtmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer, bu operasyonun, aşırılıkçı ve şiddet eğilimli yapılarla kararlı şekilde mücadele ettiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Maeurer, "Bu çevreyi çok yakından takip ediyoruz ve pes etmeyeceğiz. Bremen'de nefret ve şiddete yer yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
