Alman Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch'ten AfD uyarısı

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, gelecek yıl yapılacak eyalet seçimleri öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eyalet hükümetlerine katılımının güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Münch Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, AfD'nin eyaletlerde hükümet sorumluluğu üstlenmesi halinde hassas verilere erişim ihtimalinin eyaletler arası güvenlik işbirliğini etkileyebileceğini söyledi.

Münch "AfD gelecek yıl bir eyalette hükümet sorumluluğunu üstlenmesi durumunda riskler ortaya çıkar ve bunlar nasıl yönetilebilir?" sorularının şimdiden ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Parti o zaman hassas verilere ve bilgilere erişebilir, bu da kurumlar arası işbirliğimizi etkileyebilir." dedi.

Tüm bilgilerin paylaşımının tamamen kesilmesini savunmadığını belirten Münch, "O kadar ileri gitmezdim. Ancak bilgileri ne kadar açık şekilde paylaşabileceğimizi yeniden düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

BKA'nın, kişisel veriler ve dava bilgileri dahil olmak üzere önemli güvenlik verilerini eyaletlerin güvenlik makamlarıyla paylaştığını hatırlatan Münch, kurumun bu bilgi alışverişinde merkezi bir temas noktası işlevi gördüğünü belirtti.

BKA bünyesinde kaç AfD üyesinin çalıştığının ise parti üyelikleri sorgulanmadığı için bilinmediğini ifade eden Münch, "Birinin SPD, CDU ya da Yeşiller üyesi olup olmadığını sormuyoruz. Ancak AfD'nin kesin olarak sağcı aşırılıkçı bir örgüt olarak sınıflandırılması, güvenlik inceleme süreçlerimizi etkilerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da 2026 yılında Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland Pfalz, Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

Anketlere göre AfD Saksonya-Anhalt'ta yüzde 40 ve Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 38 ile en güçlü parti konumunda bulunuyor.

Bu iki doğu eyaletinde AfD olmadan hükümet çoğunluğu oluşturmanın şu aşamada mümkün görünmediği değerlendiriliyor.