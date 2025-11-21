Almanya'da Aile İçi Şiddet Vakalarında Artış

Almanya'da aile içi şiddet vakalarının 2024'te bir önceki yıla göre 9 bin 666 artarak 265 bin 942'ye yükseldiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, başkent Berlin'de 2024'e ilişkin "Kadınlara yönelik ve aile içi şiddet" raporunu tanıttı.

Raporda, Almanya'da 2023 yılında 256 bin 276 olan aile içi şiddet vaka sayısının, 2024'te 265 bin 942'ye yükseldiği belirtildi.

Geçen yıl 187 bin 128 kadının aile içi şiddete maruz kaldığı ifade edilen raporda, aile şiddetine uğrayanların yüzde 70,4'ünün kadın olduğu aktarıldı.

Raporda, geçen yıl 308 kadının ve kızın şiddet eylemi sonucunda öldürüldüğü, bunların 132'sinin eşi tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Cinsel suçlara maruz kalan kadın ve kızların oranı 2023'e göre yüzde 2,1 artarak 2024'te 53 bin 452'ye yükseldiği vurgulanan raporda, cinsel suçların mağdurlarının yarısının 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

Çevrim içi ortamda 18 bin 224 kadın ve kızın "dijital şiddetin" mağduru olduğu belirtilen raporda, bu sayının 2023'e göre yüzde 6 arttığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Dobrindt, yaptığı açıklamada, kadınların korunmasının yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtti.

Kadınların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini vurgulayan Dobrindt, bu yüzden İspanya'yı örnek alarak failler için elektronik ayak kelepçesini uygulamaya koyacaklarını, bunun faillerin mağdurlara yaklaşmasını sınırlayacağını aktardı.

Dobrindt, suç işlemede giderek daha yaygın kullanılmaya başlanan bayıltıcı damlaları da "silah olarak sınıflandıracaklarını" kaydetti.

BKA Başkanı Münch ise raporda sadece güvenlik makamlarına bildirilen sayıların yer aldığını belirterek, özellikle kapalı kapılar ardında bildirilmeyen çok sayıda vakanın bulunduğunu söyledi.

Vakaların çok küçük bir kısmının polise bildirildiğini vurgulayan Münch, bu yüzden bu vakaların bildirilmesi için mağdurların cesaretlendirilmesi ve korunmasının daha da iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.