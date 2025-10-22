Haberler

Almanya'da AfD Partisi'nin Rusya ile İlişkileri Tartışma Konusu

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda kritik altyapılara yönelik hassas istihbarat toplamak amacıyla mecliste soru önergeleri sunduğu iddia edildi. Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, bu durumu Rusya'nın casusluk faaliyetleriyle ilişkilendirerek AfD'yi eleştirdi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Rusya'nın çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kritik altyapılar hakkında hassas istihbarat toplamak için mecliste soru önergelerini kullandığı iddia edildi.

Thüringen Eyalet İçişleri Bakanı Georg Maier, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, AfD milletvekillerinin son aylarda polis, ordu ve hassas güvenlik altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi almak için çok sayıda parlamento sorusu sunduğunu belirterek partiyi Rusya için istihbarat toplamakla suçladı.

Bakan Maier, AfD'nin polis bilgi işlem sistemleri ve ekipmanlarına, özellikle de dron tespiti ve savunmasına özel ilgi gösterdiğini belirterek, sağlık tesisleri ve Alman askeri faaliyetleri hakkında da bilgi istediğini ifade etti.

Maier, "AfD'nin soru önergeleriyle Kremlin'in hazırladığı bir kontrol listesini uyguladığı izlenimini edinmekten kaçınmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Alman Federal Meclisi İstihbarat Komisyonu Üyesi Marc Henrichmann da Thüringen İçişleri Bakanı'nın değerlendirmesine katıldığını söyledi.

Henrichmann, "Rusya, parlamentoda özellikle de AfD'de sahip olduğu bariz nüfuzunu, casusluk yapmak ve hassas bilgiler elde etmek için kullanıyor." dedi.

Henrichmann Rusya'nın AfD'ye olan tek ilgisinin, onu hibrit savaş için kullanmak olduğunu savundu.

AfD'li milletvekili Bernd Baumann, casusluk iddialarını saçma şüpheler olarak nitelendirerek reddetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
