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Almanya'da yapılan ankete göre, AfD ile Hristiyan Birlik partileri arasındaki oy farkı 9 puana çıktı

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YouGov anketine göre Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin oy oranı yüzde 29'a çıkarken, hükümetin büyük ortağı CDU/CSU yüzde 20'ye geriledi. İki parti arasındaki fark 9 puana ulaştı.

Almanya'da yapılan anket, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasındaki oy farkının 9 puana yükseldiğini ortaya koydu.

YouGov şirketinin 12-15 Haziran'da 2 bin 154 katılımcıyla yaptığı ankete göre, AfD'nin oy oranı, bir ay öncesine nazaran 1 puan artarak yüzde 29'a yükseldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU/CSU'nun oy oranı ise 2 puan azalarak yüzde 20'ye geriledi.

Böylelikle AfD ile CDU/CSU arasındaki oy farkı 9 puana yükselirken, CDU/CSU'nun oy oranı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Yeşillerin oy oranı bir ay öncesine göre 1 puan artarak yüzde 14'e çıktı.

Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı mayıstaki ankete göre 1 puan azalarak yüzde 12'ye geriledi.

Sol Partinin oy oranı da 1 puan artarak yüzde 12 oldu.

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimde yüzde 28,6 oy oranıyla sandıktan birinci çıkan CDU/CSU ile seçimi yüzde 16,4 ile üçüncü sırada tamamlayan SPD arasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz liderliğinde 6 Mayıs 2025'te koalisyon hükümeti kurulmuştu.

AfD, erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak sandıktan ikinci sırada çıkmıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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