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Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi
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Almanya'da altyapıya yönelik artan tehditler ve uzun süreli elektrik kesintileri ihtimaline karşı vatandaşlara, evlerinde en az 3 gün yetecek kadar acil durum malzemesi ve erzak bulundurmaları önerildi. Federal Sivil Koruma yetkilileri, her hanenin bu tür hazırlıkları yapması gerektiğini vurguladı.

Almanya, artan siber tehditler ve elektrik kesintileri riskine karşı vatandaşlara evlerinde en az 3 gün yetecek erzak ve acil durum malzemesi bulundurmaları çağrısında bulundu.

"HER GÜN ÇOK SAYIDA HİBRİT SALDIRI YAŞIYORUZ"

Söz konusu açıklamada Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk'tan geldi. Uluslararası gerginliklerin ve siber tehditlerin artması nedeniyle bu tür hazırlıkların gerekli hale geldiğini belirten Funk, "Vatandaşlara sesleniyorum. Uzun süreli elektrik kesintileri de dahil olmak üzere acil durumlara hazırlıklı olun. Her gün çok sayıda hibrit saldırı yaşıyoruz." dedi. Hanelerin kişi başına günde en az 1,5 litre kadar su depolaması gerektiğini belirterek acil durum hazırlığı için ayrıntılı önerilerde bulunan Funk, ayrıca konserve yiyecekleri saklamanın önemini vurguladı.

MEDYADA ÜLKEYE YÖNELİK SİBER SALDIRI HABERLERİ ARTTI

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Ofisi'nin ülkedeki olası kriz ile felaketlere yanıt vermede merkezi bir rol oynadığı, risk analizleri yaparak, halkı gerekli hazırlıklar konusunda uyarmaktan sorumlu olduğu belirtildi. Ofisin son önerileri, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden kendilerine yönelik artan siber saldırılarla ilgili medya haberlerinin ardından geldi. Bu saldırıların, elektrik şebekeleri, internet, gıda tedariki, ulaşım ağları ve kamu güvenliği sistemleri gibi kritik altyapıları yöneten şirketleri ve kamu yetkililerini hedef aldığı bildiriliyor. Alman medyasında çıkan haberlerde, Rus devlet aktörlerinin Avrupa genelinde demir yolu hatları, elektrik direkleri ve deniz altı kablolarını hedef alan çok sayıda sabotaj olayında şüpheli olduğu iddia edildi. Moskova bu iddiaları, Rusya'yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan asılsız suçlamalar olarak reddetti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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