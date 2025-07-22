Almanya'da 3 Kişinin Öldüğü Olayda Şüpheli Gözaltına Alındı

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Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentinde bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunmasının ardından, zanlı polise 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki bir kişi, Avusturya'da Linz şehri polis yetkililerine 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Söz konusu kişinin Zwiesel kentinde oturduğu apartmanda yapılan incelemede 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, zanlının Avusturya'dan Almanya'ya iadesinin istendiği belirtilerek olaya ilişkin Deggendorf Savcılığı ile Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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