Almanya'da 3 Kişinin Öldüğü Olayda Şüpheli Gözaltına Alındı
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentinde bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunmasının ardından, zanlı polise 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.
Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki bir kişi, Avusturya'da Linz şehri polis yetkililerine 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.
Söz konusu kişinin Zwiesel kentinde oturduğu apartmanda yapılan incelemede 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, zanlının Avusturya'dan Almanya'ya iadesinin istendiği belirtilerek olaya ilişkin Deggendorf Savcılığı ile Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel