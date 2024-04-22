Almanya Cumhurbaşkanı Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etti.

Steinmeier, Tarabya'daki davet programının ardından Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi'ne geldi.

Burada kendisini kapıda karşılayan yazar Orhan Pamuk ile bir süre sohbet eden Steinmeier, sonra müzeyi gezdi.

Steinmeier'e, müzenin karşısındaki antikacı dükkanında, Almanya'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tutumu nedeniyle tepki gösterildi.

Camına Filistin ve Türk bayrağı asılan dükkanda, Almanca "Sayın Federal Başkan, Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı döviz asıldı.

Steinmeier'in müzeye gelişi sırasında dükkandan, yüksek sesle "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısı çalındı.

Steinmeier, yaklaşık 1 saat süren ziyaretinin ardından müzeden ayrıldı.