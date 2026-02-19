Haberler

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Hanau'daki Irkçı Saldırıda Yaşamını Yitirenlerin Kabirlerine Ziyaret

Güncelleme:
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin ve Fatih Saraçoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

(ANKARA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, altı yıl önce Hanau'daki saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in Erzurum'daki, Fatih Saraçoğlu'nun Çorum'daki kabrini ziyaret etti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Altı yıl önce Hanau'da korkunç bir ırkçı saldırı gerçekleşti. Bugün hayatını kaybedenleri anıyoruz. Erzurum'da Gökhan Gültekin'in, Çorum'da ise Fatih Saraçoğlu'nun kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktık" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
