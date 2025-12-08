Almanya, Benin'deki darbe girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu darbe girişimini kınıyor ve ilgili herkesi itidal içinde hareket etmeye çağırıyoruz. Faillerin hukuk devleti çerçevesinde hesap vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Benin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Giese, Almanya'nın bu ülkedeki büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Giese, Almanya'nın Benin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Benin'deki askeri darbe girişimi

Benin'de dün sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.