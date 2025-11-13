Almanya Başbakanı Wüst'ten Rusya'ya Sert Mesaj

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Rusya'nın NATO hava sahasının ihlalleri de dahil olmak üzere kasıtlı provokasyonlardan sorumlu olduğunu belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Almanya'daki NATO Geilenkirchen Hava Üssü'nde birlik ziyareti kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Başbakan Wüst, görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Wüst, "Rusya, NATO hava sahasının ihlalleri de dahil olmak üzere kasıtlı provokasyonlardan sorumludur. Bu kabul edilemez. NATO hava sahası, İttifakın topraklarının bir parçasıdır. Bu yeni dünya düzeninde vazgeçilmez hale gelen havadan erken tespit ve uyarı kabiliyetleri, kendi savunma kabiliyetlerimiz için de hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

"Avrupa'nın kalbinde askeri hareketliliğin lojistik merkezi konumundayız"

NATO hava ve deniz gözetlemesinin omurgasının Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunduğunu vurgulayan Wüst, şunları kaydetti:

"Geilenkirchen'de konuşlu askerler, NATO hava sahasının izlenmesini destekleyerek doğu kanadının güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır. İttifakımızın ruhunu ve değerlerini her gün temsil etmektedirler. Mark Rutte'ye ziyareti ve transatlantik güvenliğimize olan kararlı bağlılığı için teşekkür ederim. (Eyalet olarak) Avrupa'nın kalbinde askeri hareketliliğin lojistik merkezi konumundayız ve İttifak ortaklarımızın yanındayız."