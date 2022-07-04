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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız"

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: 'Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek, mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek, mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi.

Scholz, Almanya'daki fiyat artışlarına karşı ortak araçlar geliştirmek için işverenler ve sendikaların üst düzey temsilcileri ile yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarını ele almak üzere bir araya geldi.

Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Scholz, "Mevcut kriz birkaç ay içinde bitmeyecek." ifadesini kullandı. Scholz, bu durumun yakın gelecekte değişmeyeceğine hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin "Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız" diyen Scholz, ülke olarak ancak el ele verilmesi ve birlikte çözümler üretme konusunda anlaşılması halinde enflasyon krizinin üstesinden gelinebileceğini, söz konusu zorluk karşısında "birlikte olunmasının" büyük önem taşıdığını kaydetti.

Scholz, işveren ve sendika temsilcileriyle enerji ve enflasyon konusunda düzenli olarak bir araya geleceklerini de bildirdi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da ise yıllık enflasyon yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı.

Almanya'da, tüketiciler için alışılmadık derecede yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkileri iyice hissedilirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk da giderek artıyor. Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon", Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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