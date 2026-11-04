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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya kış için 200 milyon euroluk ek yardımı duyurdu

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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya kış için 200 milyon euroluk ek yardımı duyurdu
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya kış dönemi için hava savunması ve enerji başta olmak üzere desteklerinin süreceğini, DPA'nın bildirdiğine göre 200 milyon euroluk ek yardım yapılacağını duyurdu. Yardım, Zelenskiy'in Almanya ziyaretinde duyuruldu.

BERLİN, 4 Kasım (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya kış için ek yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Merz salı günü konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya hava savunması ve enerji konusu başta olmak üzere desteklerinin devam edeceğini ve kış döneminde enerji tedariki konusunda yardım sağlayacaklarını söyledi.

Almanya'nın DPA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna'ya kış döneminde 200 milyon euro tutarında (224 milyon ABD doları) ek yardım yapılacak.

Geçen ay Kiev'i ziyaret eden Merz, Ukrayna'ya, ağırlıklı olarak hava savunma kapasitesini artırma amacıyla 1 milyar euro (1,12 milyar ABD doları) tutarında yeni askeri yardımda bulunacaklarını duyurmuştu.

Zelenskiy, kısa süre önce Rusya, ABD ve Ukrayna arasında 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirileceği duyurulan üçlü görüşmeler öncesinde Almanya'ya ziyarette bulundu.

Zelenskiy, yapılacak toplantının, devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki üçlü görüşmelerin önünü açmasını beklediğini söyledi.

İki lider, Fransa ve İngiltere öncülüğünde bir araya gelen ve çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu'nun bir sonraki zirvesinin 19 Kasım'da Berlin'de düzenleneceğini de açıkladı.

Merz, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin liderlerinin bu zirvede gelecekte Ukrayna'ya sağlanacak desteği, olası bir ateşkes sonrasında Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerini ve çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları ele alacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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