Merz: Ukrayna'ya AB'de özel statü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya oy hakkı olmayan 'ortak üyelik' statüsü verilmesini önerdi. Bu özel statü, savaş halindeki Ukrayna'ya siyasi mesaj vermeyi ve barış görüşmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nde (AB) özel bir statü verilmesini önerdi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre Friedrich Merz, AB liderine Ukrayna'nın AB kurumlarına hızlı bir şekilde entegre edilmesini talep ettiği bir mektup yazdı.

Mektubunda Ukrayna'ya oy kullanma hakkı olmayan "ortak üyelik" statüsü verilmesini öneren Merz, bu girişimini Ukrayna'nın savaş halindeki bir ülke olarak içinde bulunduğu özel durum ve üyelik müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesiyle gerekçelendirdi.

Merz, bu önerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı barış görüşmelerini de kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek, bu özel statünün "Ukrayna ve vatandaşlarının Rus saldırganlığına karşı sürdürdükleri mücadelede acil olarak ihtiyaç duydukları güçlü bir siyasi mesaj" olacağını aktardı.

Ukrayna'nın yakın zamanda tam üye olmasını gerçekçi bulmayan Merz, "(Ukrayna'nın AB'ye) Katılım sürecini kısa vadede tamamlayamayacağımız açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in önerisi Ukrayna'nın oy hakkı olmadan AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların toplantılarına katılmasını içeriyor.

Bu önerinin Ukrayna'yı AB'ye ve kurumlarına önemli ölçüde yaklaştırmayı amaçladığını belirten Merz, bunun devam eden üyelik müzakerelerinin yerini almayacağı, aksine müzakereleri teşvik edeceğini savundu.

Ukrayna'nın dış ve güvenlik politikasını tamamen AB ile uyumlu hale getirmesini öneren Merz, AB üyesi ülkelerin de AB Sözleşmesi'nde yer alan karşılıklı yardım ve destek maddesini Ukrayna için de uygulayacaklarını siyasi olarak taahhüt etmelerini teklif etti.

Merz, önerisi konusunda kısa sürede bir uzlaşma sağlanmasını ve ayrıntıları hazırlayacak bir çalışma grubunun oluşturmasını hedeflediğini kaydetti.

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu.

AB Komisyonu, başvuruya ilişkin görüşünü 17 Haziran 2022'de açıkladı ve ardından 23 Haziran 2022'de AB Konseyi Ukrayna'ya aday ülke statüsü verdi.

AB Konseyi, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen zirvede Ukrayna için müzakerelerin başlatılması yönünde karar aldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
