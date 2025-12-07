Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Merz, Almanya'nın İsrail ile ilişkilerini güçlendireceklerini ve her zaman İsrail'in yanında duracaklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Akşam saatlerinde İsrail'e gelen ve havaalanında Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılanan Merz ve Herzog, basına açıklamalarda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Almanya'nın İsrail'in büyük dostu olduğunu belirterek, Almanya'ya İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze'de barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın ardından İsrail'e geldiğini hatırlatan Herzog, İran'dan gelen tehlikelerle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek, "Avrupa'yı savunan biziz." iddiasında bulundu.

Merz ise Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail'e ilk kez ziyarette bulunduğunu belirterek, "Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü son 2 senede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğine işaret eden Merz, her zaman İsrail'in yanında duracaklarını vurguladı.

Merz, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamaları hakkında ise "Askeri eylemler ve hükümetin eylemleri bizi bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Buna tepki vermek zorundaydık (sonradan kaldırılan silah ihracatı kısıtlaması) ancak emin olun ki hala sizin tarafınızdayız." ifadelerini kullandı.

Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail'e yardımcı olacaklarını bildiren Merz, Batı Şeria'daki durumun olumlu yönde gelişmesi halinde iki devletli çözüme ulaşılabileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi beklenen Merz'in İsrail ziyareti ülkesinde protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

Asgari ücreti sordular, AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Süper Lig devinin milli yıldızı sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.