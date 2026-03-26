Almanya Başbakanı: Ortadoğu'daki Çatışma Diplomatik Yollarla Son Erdirilmeli

BERLİN, 26 Mart (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması için İran'daki savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Merz çarşamba günü parlamentonun alt kanadı Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) yaptığı konuşmada, enerji fiyatlarını yeniden kontrol altına almanın en etkili yolunun, İran'daki savaşın sona ermesi olduğunu belirterek, federal hükümetin bunu sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Merz an itibarıyla ABD ve İsrail'i çatışmalara diplomatik bir çözüm bulmaya ikna yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Savaş sonrasında bölgesel istikrarın ve uluslararası suların güvenliğinin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduklarını kaydeden Merz, bunun için çatışmalara kesin şekilde sona verilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

